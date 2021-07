Medie: Eriksen vender hjem

Mandag er der gået en måned, siden Christian Eriksen faldt om med hjertestop i EM-premieren mod Finland.

Den 29-årige midtbanespiller blev hurtigt genoplivet og har siden fået indopereret en pacemaker og efterfølgende brugt tid med familien.

Nu melder italienske Tuttosport, at Eriksen skal til at returnere til Milano.

- Eriksen vil tage til Milano næste uge for at møde sine holdkammerater og den nye Inter-træner Simone Inzaghi samt for at gennemgå yderligere medicinske tests, lyder det hos Football Italia.

Flere italienske medier skriver, at Eriksen i den kommende uge vender hjem til Milano, hvor han møder holdkammeraterne og skal testes. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Også Calciomercato fortæller søndag, at Eriksen vender hjem i løbet af ugen og skal gennemgå tests, der definerer hans fodboldfremtid.

Lørdag viste scener i Milano, hvordan en stor gruppe Inter-fans sang højt på Christian Eriksen uden for klubbens træningsanlæg.

Klubbens nye træner, Simone Inzaghi, har allerede talt varmt om danskeren.

- Jeg talte med Eriksen før EM - ikke efter. Jeg regner med ham. Inter har gjort det godt ved at skrive under med Calhanoglu, der er en vigtig spiller.

- Eriksen har tid til at komme tilbage, og vi venter på ham med åbne arme, har Inzaghi sagt.

Eriksen skal hjem til holdkammeraterne i denne uge. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Om Eriksen kan fortsætte karrieren - og om det kan ske i Italien er endnu uvist - men umiddelbart er det forbudt at dyrke kontaktsport i Italien med Eriksens hjerteforhold.

Inden returen til Milano er Eriksen inviteret af UEFA til aftenens EM-finale mellem England og Italien, men det vides ikke, om Eriksen dukker op.

Christian Eriksen var stolt efter semifinalen mod England.