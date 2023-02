Medie: Fodboldboss modtager grisehoved

Mikkel Damsgaard er ikke kommet flyvende fra start i Brentford, men omvendt er det måske meget fint nok for den danske landsholdsstjerne, at han ikke længere er i Sampdoria.

Stemningen i Sampdoria virker til at være noget trykket i disse dage, hvor Genova-klubben ligger næstsidst i Serie A, med otte point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.

Sampdoria har dermed kurs mod nedrykning, og det er der visse fans, der tilsyneladende har det svært med. Forud for mandagens ligakamp mod Lazio har Sampdorias præsident i hvert fald modtaget en pakke, der taler sit eget tydelige sprog.

- Først et projektil, nu et grisehoved. Endnu en dødstrussel i Sampdoria, nærmere præcist foran klubbens hovedkontor i Corte Lambruschini, efter sidste uges trussel. Inde i pakken fandt man et grisehoved med et tilhørende brev, skriver Gianluca Di Marzio.

- På brevet stod der: 'Massimo Ferrero og Antonio Romei, de næste hoveder bliver jeres'. Stemningen er dermed ikke den bedste i Sampdoria, der gennemgår en svær tid på inde på banen og udenfor, hvor klubbens fremtid fremstår mere og mere uvis.

Massimo Ferrero er Sampdorias klubpræsident, mens Antonio Romei er medlem af bestyrelsen.