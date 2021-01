Medie: 'Forbudt' skifte kan redde Eriksen

Du kan opleve Real Madrid direkte i aften - Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

Afslutningen på januars transfervindue nærmer sig med stormskridt uden, at Christian Eriksen er sluppet væk fra Inter-bænken og cheftræner Antonio Contes kolde skulder.

Derfor spekuleres der fortsat i alle retninger om den danske stjernes fremtid.

I den seneste tid har rygtestrømmen sendt ham tilbage til Premier League og Tottenham, men tilsyneladende spænder Inters særkrav til Eriksens tidligere klub til den løsning. Det kan du læse mere om HER

Men måske kan Christian Eriksen stadig havne i det nordlige London.

Ifølge italienske Tuttosport er Tottenhams evige rivaler fra Arsenal stadig inde i billedet, selvom det ikke vil være velset blandt Spurs-tilhængerne, hvis danskeren foretager det 'forbudte' skifte.

Conte ønsker en gardering for Marcelo Brozovic og har angiveligt indstillet sigtekornet på The Gunners' Lucas Torreira, der i denne sæson er udlejet til Atletico Madrid.

Og i modsætning til Tottenham kan Arsenal nøjes med at betale Eriksens løn, som løber op i ca. 50 mio. kroner om året, men slippe for at betale det 'gebyr' for lejeaftalen, rivalerne afkræves.

Om der er kød på rygtet - og om Christian Eriksen kan lokkes til at trække i Arsenal-trøjen, må tiden vise.

Men Antonio Conte har flere gange bekræftet, at han ønsker et alternativ til Brozovic, og har endda testet Christian Eriksen i den tilbagetrukne position i 120 minutter i pokalkampen mod Fiorentina.

Siden blev det til 90 minutter på bænken i topbraget mod Juventus. I alt er det blevet til 14 kampe i denne sæson, de fleste som indskifter.

Tuttosport skriver, at der på nuværende tidspunkt ikke er indledt forhandlinger mellem Arsenal og Inter.

Forklarer 'nyt navn'

Stor skalp uden Eriksen