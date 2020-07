Medie: Her er hans nye klub

Se også: OL 2021: Nej tak

Det har længe ligget i kortene, at Christian Gytkjær ikke fortsætter i Lech Poznan i næste sæson. Mandag bekræftede den polske klub det også selv.

Angriberen blev topscorer i den polske Ekstraklasa med 24 scoringer i den forgangne sæson, og han har tidligere fortalt til tipsbladet.dk,at interessen for ham er enorm.

Ekstra Bladets dommerekspert skyder med skarpt: Sæt jer nu ind i det inden I dømmer!

På rygtebasis har klubber som Malmö FF, Legia Warzawa og HSV været sat i forbindelse med danskeren, men det bliver ingen af de tre, der løber med 30-årige Gytkjærs underskrift. I hvert fald ikke hvis man skal tro Przeglad Sportowy.

Artiklen fortsætter under billedet..

Ifølge det polske medie er Gytkjær i stedet fløjet til Italien for at skrive under med Serie B-klubben Monza.

Monza, der ejes af den tidligere AC Milan-ejer Silvio Berlusconi, rykkede i den forgangne sæson op fra Serie C. Berlusconi købte sig ind i klubben i 2018.

Przeglad Sportowy beretter desuden, at Monza ønsker at leje Inter-talentet Sebastian Esposito, hvorfor der kan vente Gytkjær hård konkurrence om en plads oppe i front.

Christian Gytkjær scorede 65 mål i 119 kampe for Lech Poznan.

Se også: Svinger armen i hovedet på egen holdleder

- 23 års mobning er slut

Ferraris dybe hul: - Der bør rulle hoveder