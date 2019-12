Medie: Ibrahimovic har aftale med Milan

Den svenske angriber Zlatan Ibrahimovic ser ud til at have næste skridt i karrieren på plads, og det ser ud til, at han endnu engang skal til AC Milan.

Det melder Sky Italia, som mener at vide, at der er en mundtlig aftale mellem ham og Milano-klubben.

Ibrahimovic' kontrakt med La Galaxy udløb i december, og derfor kan han nu frit skifte til den klub, som han ønsker. Her lader det nu til, at han bliver præsenteret for klubben i løbet af de kommende dage.

Senest har Milan-træner Stefano Pioli offentligt udtrykt sit ønske om at få Zlatan Ibrahimovic til klubben, og det kommer efter en tid, hvor Milan har haft store vanskeligheder på banen. I sidste uge tabte de eksempelvis med 0-5 til Atalanta.

Ibrahimovic var i Milan tilbage i perioden mellem 2010 og 2012, hvor han leverede 56 mål i 85 kampe, og i den første sæson blev det til et italiensk mesterskab med klubben, hvilket stadig er det seneste for klubben.

Milan er i denne sæson nu 21 point efter Juventus og Inter, som deler førstepladsen, og derfor må det nok først blive i næste sæson, at Zlatan Ibrahimovic kan forsøge at genvinde et italiensk mesterskab.

