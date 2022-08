Medie med nye detaljer: Pogba truet med gevær

Den franske stjernespiller Paul Pogba er i disse dage et stort tema i medierne, på grund af en voldsom familiestrid med sin storebror Mathias Pogba.

Storebroren har angiveligt forsøgt at afpresse Paul Pogba for 13 millioner euro - knap 97 millioner kroner.

Tirsdag er der kommet nye detaljer frem om afpresningsforsøget, der angiveligt skete tilbage i marts.

Det skriver franske RMC Sport.

Ifølge kilder tæt på efterforskningen var Paul Pogba dengang tilbage i Frankrig for at tørne ud for det franske landshold.

Under et besøg i Roissy-en-Brie, hvor Pogba tidligere har boet, var han i selskab med nogle bekendte fra den tid i en lejlighed.

Pludselig stormede to maskerede mænd ud af et værelse i lejligheden og truede Pogba med en M16-riffel og en anden kampriffel af ukendt art.

Mændene krævede de 13 millioner euro af Paul Pogba, som han nægtede at betale. Men han blev tvunget til fremover at lade sig ledsage af en tredje mand ved navn Babacar.

Ifølge mediet betalte Paul Pogba 100.000 euro - knap 750.000 kroner - til denne mand i april 2022.

Folkene bag afpresningen skulle være i besiddelse af en video, der dokumenterer afpresningen.

Pogba i politiets søgelys

Det er formentlig langt fra de sidste detaljer, vi ser i denne sag.

Ifølge et andet fransk medie, L'Equipe, bliver Paul Pogba ligeledes undersøgt af politiet.

Efterforskerne mistænker midtbanespilleren for ikke at have fortalt hele sandheden, da han i første omgang meldte afpresningen til det franske politi.

Sagen tog fart i sidste uge, da Mathias Pogba offentliggjorde en video, hvor han truer Paul Pogba med en stor afsløring, som han mente kunne koste spilleren sin plads på det franske landshold.

Det fik Paul Pogba til at reagere i en udmelding i samarbejde med sine advokater, sin agent, Rafaela Pimenta, og sin mor.

Her beskyldte han sin bror for organiseret bandeafpresning.

Det fik så straks Mathias Pogba til tasterne på Twitter, hvor han beskyldte Paul Pogba for at lyve - ligesom han desuden beskyldte Juventus-spilleren for at udøve heksekunster mod Kylian Mbappé.

