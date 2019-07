Medie: Nyt klubskifte lurer for Andreas Cornelius

Andreas Cornelius flytter adresse i Italien.

Det melder det italienske medie Tuttomercatoweb, der erfarer, at den danske angriber er tæt på at blive solgt fra Atalanta til Parma, der ligeledes huserer i Serie A og endte på 14. pladsen i den forgangne sæson. Også La Gazzetta dello Sport beretter om et forestående Cornelius-skifte til Parma.

Ifølge mediet er en transfer mellem Atalanta og Parma så godt som på plads, og Andreas Cornelius får en fire-årig aftale med italienerne, der betaler godt 55 millioner kroner for den tidligere FC København-spiller.

Andreas Cornelius kom til Atalanta for to år siden og var i den forgangne sæson udlejet til Bordeaux i Frankrig. Her havde han svært ved at finde vej til netmaskerne, og han sluttede sæsonen med en alvorlig skade.

Nu skal han efter alt at dømme genfinde topformen i Parma, der for år tilbage havde stjerner som Hernan Crespo, Enrico Chiesa og Gianfranco Zola løbende i angrebet.

Tipsbladet.dk har forsøgt at få en kommentar fra Andreas Cornelius' agent, Per Steffensen.

