Medie: Ronaldo frosset ud

Juventus' portugisiske superstjerne, Cristiano Ronaldo, er klubbens topscorer og forventes at starte inde mod Sassuolo onsdag aften.

Klubben har dog haft en mareridts-sæson, der kan ende uden Champions League-kvalifikation, hvis de ikke når at hente AC Milan, Atalanta eller Napoli i de sidste tre kampe.

Men det kan blive mere end svært, for ifølge det store italienske sportsmedie La Gazzetta dello Sport så er der ganske enkelt dårlig stemning mellem Ronaldo og holdkammeraterne.

Mange Juventus-spillere mener, at klubben giver ham alt for meget frihed.

Vakt harme

For eksempel skulle det have vakt harme, at Ronaldo i stedet for at træne dagen efter nederlaget til Milan, i stedet tog et visit på Ferraris fabrik i Maranello.

Den 36-årige angriber har misset træningen et par gange i denne sæson for at pleje en række sponsorer, og det er der mange holdkammerater, der ikke mener er fair.

De sidste tre kampe kan meget vel være Ronaldos sidste i Torino-klubben, og han vil formentlig også selv presse på for et skifte, hvis ikke Juventus kvalificerer sig til Champions League.