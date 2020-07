Medie smider Eriksen-bombe: Risikerer lyn-exit

Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen skiftede til italienske Inter, men nu lader det allerede til, at Milano-klubben er klar til at sende ham videre til en anden klub.

Sådan lyder meldingen fra det italienske medie Sport Mediaset.

Her bliver der peget på, at hvis Inter modtager et bud på 440 millioner kroner, så er de klar til at sælge ham. Hvis det sker, så vil Inter hurtigt have tjent en stor pose penge på Eriksen, da han blev købt for 150 millioner kroner i januar fra Tottenham.

På det seneste har Christian Eriksen også haft svært ved at få spilletid, og han har samtidig heller ikke ligefrem fået særlig meget ros i medierne fra sine indsatser, når han har fået chancen.

Artiklerne fortsætter under billedet..

Antonio Conte har ikke set Christian Eriksens vej på det seneste. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Endvidere har der været spekuleret i, at Inter-træner Antonio Conte slet ikke ville have Christian Eriksen, men i stedet foretrak Arturo Vidal til sin midtbane.

Meldingen kommer desuden efter, at Gazzetta dello Sport har været ude og slå fast, at Conte har planer om at lave en stor hovedrengøring i truppen, som betyder, at der skal sælges mindst 11 spillere fra truppen.

Udover Eriksen er Milan Skriniar en af de spillere, som Inter tilsyneladende er ved at sende videre.

Se også: Kontant melding: Derfor er han ude

Se også: Han savner Eriksen