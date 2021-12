Medie: Tilbudt gigakontrakt

En lang kærlighedshistorie kan snart være slut.

Napoli-darlingen Lorenzo Insigne kan nemlig være på vej væk fra sin hjerteklub, hvor han har spillet i over 15 år.

Den lille italiener har kontraktudløb til sommer, og kontraktforhandlingerne mellem Napoli og Insigne ser ud til at være gået i stå.

Det har fået den canadiske MLS-klub Toronto FC til at give Insigne et kontrakttilbud, der siger spar to.

Svimlende 10 millioner euro, svarende til knap 75 millioner kroner plus eventuelle bonusser, er MLS-klubben villige til at tilbyde den vævre kantspiller om året på en femårig kontrakt.

Det skriver det store italienske medie LA Gazzetta Dello Sport.

Lorenzo Insigne vandt sammen med resten af det italienske landshold EM i sommer efter en finalesejr over England. Foto: Laurence Griffiths/Ritzau Scanpix

De 10 millioner euro er næsten tre gange så meget som 'Gli Azzurri' i skrivende stund har været villige til at ofre om året for deres nuværende kaptajn.

30-årige Insigne har spillet 415 kampe for Napoli og har scoret 114 mål i den azurblå trøje.

I 2020-sæsonen kunne Insigne sammen med resten af Napoli-holdet løfte Coppa Italia-pokalen efter en finalesejr over Juventus.

Insigne var også med, da Napoli vandt samme pokal i 2014.

EM-vinderen vil med et skifte gå direkte i fodsporene på en anden lav italiener, nemlig Sebastian Giovinco, der i 2015 byttede Juventus ud med netop Toronto FC.

Insigne vil med et potentielt skifte til MLS følge en række andre fodboldikoner, der også tog til den bedste amerikanske liga heriblandt Kaka, Steven Gerrard, Andrea Pirlo, Thierry Henry og mange flere.