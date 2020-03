Medie: Træt Zlatan vil væk

Zlatan Ibrahimovic vil væk fra AC Milan, når hans kontrakt udløber 30. juni. Det er selvom, at de to parter har en option på yderligere et år, skriver calciomercato.

Den svenske superstjerne har scoret fire mål i 10 kampe, siden han vendte tilbage til AC Milan, så sportsligt har det været godkendt for den 38-årige veteran, men Zlatan Ibrahimovic skal angiveligt være træt af flere ting i Milano-klubben, og det er grunden til, at han ikke vil forlænge.

Zlatan Ibrahimovic skal først og fremmest være utilfreds med kvaliteten i AC Milan-truppen, og han tror ikke, der er udsigt til, at det bliver bedre på den korte bane. Svenskeren skal desuden være træt af den uro, der hersker i klubben.

AC Milan fyrede for nyligt sportschef Zvonimir Boban, efter han havde kritiseret Milans ledelse i et interview. Desuden forlyder det, at klublegenden Paolo Maldini kan være færdig i AC Milan efter denne sæson, og det var netop Boban og Maldini, der stod bag Zlatans comeback i Milano. Derfor vil svenskeren angiveligt forlade San Siro sammen med dem.

Det forlyder, at AC Milans Serie A-konkurrenter Napoli skal være parate til at skrive kontrakt med Zlatan Ibrahimovic, der fylder 39 i oktober.