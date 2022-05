Medie: Zlatan kan overtage imperium

For Zlatan Ibrahimovic har fodboldkarrieren på det nærmeste været en lang optur, der har kastet en status af milliardær af sig.

En ganske afgørende faktor i den 40-årige svenskers karriere har været Mino Raiola.

Den netop afdøde italienske agent har siden Ibrahimovics tid i Ajax sørget for, at han rejste fra den ene gyldne kontrakt til den anden, og der har tidligere været luftet tanker om, at Ibrahimovic efter sin aktive karriere skulle indgå i Raiolas firma.

Raiolas død lørdag har imidlertid udløst helt andre tanker. Nemlig at Zlatan Ibrahimovic skal have en særdeles fremtrædende plads i det store agentfirma.

Således mener det italienske fodboldsite TuttoMercatoWeb at vide, at Zlatan med sin ikoniske status er den mand, der skal stå i spidsen for forretningen:

'Nyheden er, at fra og med i sommer kan en karismatisk figur som Zlatan Ibrahimovic komme ind i firmaet.'

'Med tanke på Mino Raiolas død kan det blive Milan-angriberen - der snart skal skal træffe en beslutning om, hvorvidt han skal fortsætte sin karriere som spiller - der overtager rollen som ansigtet udadtil, som ikonet, Mino Raiola har bygget op gennem årene,' skriver TuttoMercatoWeb om svenskeren, der angiveligt afbrød sin træning lørdag med Milan for at besøge sin døende ven på hospitalet.

Zlatan Ibrahimovic kan fortsat tjene sine penge via Mion Raiolas agentfirma. Foto: Daniele Mascolo/Reuters/Ritzau Scanpix

Det vil dog næppe blive Zlatan Ibrahimovic, der kommer til at drive firmaet i det daglige.

Her bliver fætteren Vicenzo Raiola set som den nye chef, der skal køre virksomheden videre med advokaten Sandro Martone - og på lidt længere sigt Raiolas børn.

Og i første omgang skal Ibrahimovic jo lige vælge at stoppe sin aktive karriere i Milan, der ser ud til at kunne kaste et italiensk mesterskab af sig. i hvert fald er forspringet ned til Inter på andenpladsen to point med tre runder igen.

Skulle den mission lykkes, ville det være Ibrahimovics femte italienske mesterskab (tre for Inter og to med Milan - og faktisk to med Juventus, der dog blev frataget ham, da Juventus blev tvangsnedrykket på grund af matchfixing), og svenskerens nationale mesterskab nummer 12.