Medier: Pogba testet positiv for doping

Juventus' Paul Pogba testede ifølge flere italienske medier positiv for doping efter en Serie A-kamp mod Udinese 20. august

Der har været meget virak om Paul Pogbas person de seneste år, og nu tyder noget på, at det kommer til at fortsætte.

Den fallerede franske stjerne, som har døjet med både skader og afpresning fra organiserede kriminelle inklusive hans bror, står overfor en mulig sportslig skandale.

De italienske nyhedsbureau ANSA samt medierne Gazzetta dello Sport og Sky Sport skriver mandag aften, at den 30-årige midtbanespiller blev testet positiv for brug af testosteron 20. august.

Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Testen skulle være taget efter Juventus' opgør mod Udinese på Dacia Arena for tre uger siden, hvor Pogba sad på bænken i 90 minutter.

Han havde dog korte indhop i de efterfølgende kampe mod Bologna og Empoli.

ANSA skriver, at Pogba skal have tjekket en anden test, før det kan konkluderes, at han har taget doping.

Pogbas skadesproblemer viste deres ansigt på ny, da han måtte trække sig fra kampen med Empoli med et nyt muskelproblem.