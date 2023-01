Medier: Ronaldo vil slæbe sin gamle klub i retten

Resultaterne er gået i den rigtige retning i de seneste måneder, men udenfor banen kører det bestemt ikke for Juventus i øjeblikket.

I sidste uge blev Juventus således idømt en straf på 15 fratrukne point i Serie A på grund af fiflerier med regnskaberne, og de dårlige nyheder står tilsyneladende i kø hos Torino-klubben i øjeblikket.

Ifølge den italienske avis La Repubblica har Cristiano Ronaldo nu tænkt sig at slæbe Juventus i retten, idet portugiseren mener at have krav på hele 145 millioner kroner.

Ifølge Sport Bild er sagen den, at Juventus under coronapandemien indgik en aftale med flere spillere, herunder Ronaldo. En aftale, som gik ud på, at klubben under pandemien ikke udbetalte spillernes fulde lønninger.

Den resterende del af lønningerne skulle efter planen udbetales på et senere tidspunkt. Problemet er blot, at denne aftale tilsyneladende aldrig blev noteret i regnskaberne. Og ifølge Sport Bild afviser Cristiano Ronaldo, at han skulle have underskrevet en sådan aftale.

Den første høring i sagen finder sted i Torino den 27. marts, skriver Sport Bild.