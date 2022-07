Medier: Serie A-spiller testet positiv for doping

Den argentinske fodboldspiller José Luis Palomino fra Atalanta er blevet testet positiv i en dopingtest for stoffet clostebol, som er et anabolsk steroid.

Han er derfor suspenderet, mens han afventer resultatet af yderligere en test.

Atalanta bekræfter nyheden på sin hjemmeside.

Clostebol er det stof, som den norske langrendsstjerne Therese Johaug i 2017 blev idømt 13 måneders karantæne for at have brugt.

32-årige José Luis Palomino har spillet for Atalanta siden 2017, hvor han kom til klubben fra Ludogorets i Bulgarien.

Han har tidligere spillet for franske Metz samt San Lorenzo og Argentinos Juniors i hjemlandet.

Argentineren er klubkammerat med danske Joakim Mæhle.

José Luis Palomino har på de fem år været medvirkende til succes for Atalanta.

Klubben sluttede blandt andet som nummer tre i den italienske Serie A tre år i træk og har også gjort en god figur i Champions League med en kvartfinale som bedste resultat.

Forsvarsspilleren har spillet 156 ligakampe for Atalanta, heraf 34 i sidste sæson.