Medier: Skandale rammer Damsgaards klub

Mikkel Damsgaards italienske klub, Sampdoria, har ikke haft en god sæson, og nu er der nye problemer i klubben fra Genova.

Klubbens ejer, Massimo Ferrero, er netop blevet anholdt af Guardia di Finanza, der er en politienhed under ledelse af det italienske finansministerium.

Det skriver både nyhedsbureauet ANSA og flere andre italienske medier.

70-årige Massimo Ferrero anklages for finansielle forbrydelser, der skal være relateret til et af mandens firmaer i Calabria, og han skal være blevet smidt i fængsel. Fem andre, heriblandt hans datter og en af hans nevøer, er blevet smidt i husarrest.

Forbrydelserne har ikke noget med Sampdoria at gøre, lyder det.

Ifølge Corriere dela Sera kom det for nylig også frem, at Sampdoria-ejeren undersøges for hvidvaskning af penge og svindel i forbindelse med en transfer.

Massimo Ferrero har ejet Sampdoria siden 2014, hvor han købte klubben. For nylig har han dog åbnet op for at sælge klubben, som lige nu er nummer 15 i Serie A.