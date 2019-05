Mestertræner smidt på porten

Juventus har for længst sikret sig det italienske mesterskab, men det er ikke nok.

Klubben har meddelt, at de siger farvel til Massimiliano Allegri, når sæsonen er forbi.

Mestertræneren formåede ikke at give klubben den succes i Champions League, som man har tørstet efter i den norditalienske traditionsklub, og derfor er samarbejdet blevet afbrudt.

Han havde ellers kontrakt til 2020.

To gange har Allegri gået fra en Champions League-finale som en besejret mand. Foto: imago/PanoramiC/ All Over Press

51-årige Allegri har vundet fem italienske mesterskaber og har også to tabte Champions League-finaler på cv'et.

Præsident Andrea Agnelli vil forklare mere om beslutningen lørdag, når han og Allegri stiller op til pressemøde.

Allegri har to opgaver tilbage: Det er søndag hjemme mod Atalanta og 26. maj ude mod Sampdoria.

Se også: Afslører skifte: - Han er ikke tilfreds