Midt i guldrus: 'Vi har problemer'

Christian Eriksen og hans holdkammerater fra Milano-klubben Inter sikrede sig søndag det italienske mesterskab, som kom hjem, da Atalanta smed point.

I de seneste dage har glæden derfor været stor i klubben, men der venter panderynker lige om hjørnet.

Det erkender klubbens vicepræsident Javier Zanetti i et interview med den argentinske avis La Nacion.

Her peger han blandt andet på, at klubben var tæt på at blive solgt midt på sæsonen, og at man gik igennem nogle meget seriøse, økonomiske problemer. Dem er man ikke kommet ud af endnu, fortæller Inter-legenden.

Christian Eriksen blev matchvinder, da Inter tog det sidste skridt mod titlen. Genopfrisk triumfen her.

- De finansielle problemer er der stadig, og det kommer til at tage os et par år at genopbygge det. Vi har brug for at få folk tilbage på stadion for at gøre sponsorerne glade. I bund og grund skal vi tilbage til det normale, siger han og fortsætter:

- Vi må ikke skjule, at det er et specielt øjeblik, men vi vil gerne tage endnu større skridt. Vi har derfor brug for en stor strategi, som kan garantere bæredygtighed på lang sigt, lyder det fra Javier Zanetti.

Javier Zanetti advarer om økonomiske udfordringer. Foto: Ritzau Scanpix

Han peger desuden på, at det var de økonomiske vanskeligheder, som fik dem til at melde sig under fanerne i den kontroversielle Super League, som altså hurtigt blev pillet ned igen.

- Det var en fejl, og vi skal lære af vores fejl. Men det vil helt sikkert hjælpe FIFA, UEFA og de centrale fodboldforbund at sætte sig sammen med klubberne og finde alternative måde til at forbedre fodboldverdenen, forklarer Inter-ikonet.

Der var fest i Milanos gader, da Inter blev mestre. Det kan du læse mere om her.

TV-fodbold uden VAR? Se masser af 2. divisionskampe live i Ekstra Bladet+