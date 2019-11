Milan-chef vækker opsigt: Udtager Maldini

Så er det tid igen.

Efter ti års pause kan AC Milan igen sende en Maldini-spiller på banen.

Det gjorde de i 1954-1966 og 1984-2009 med Cesare Maldini og Paolo Maldini.

Og nu er turen så kommet til Daniel, der er barnebarn af førstnævnte og barn af nummer to.

Fredag offentliggjorde cheftræner Stefano Pioli sin 21 mand-store trup til ligakampen mod Napoli, og han havde fundet plads til 18-årige Daniel, der for nylig forlængede sin kontrakt med klubben, så han nu er bundet til 2024.

Dermed fortsætter familien Maldini bare med at præge Milan-historien. Far og farfar kan prale af tilsammen at have vundet 11 italienske mesterskaber og seks titler i Mesterholdenes Europa Cup/Champions League.

Stefano Pioli i spidsen for AC Milan. Et langt fra let job. Foto: Antonio Calanni/AP/Ritzau Scanpix

Cesare har tilmed været cheftræner i to omgange for klubbens, mens Paolo sidste år tiltrådte i en rolle som Sporting strategy & development director - for siden at blive teknisk direktør i Milan.

Modsat far og farfar, der havde deres forcer i det defensive spil, er Daniel en forrygende fløjspiller - helst i venstre side af banen. Han beskrives som en hurtig og skudstærk spiller.

På U17-mandskabet scorede han 13 mål i 28 kampe i 2017-18-sæsonen, mens han året efter på U19-holdet scorede ti mål i 26 kampe. Alle sammen i øvrigt skud fra distancen...

Denne sæson har bestemt ikke været nogen dans på roser for Milan, der ligger nummer 14 i ligaen. De møder lørdag et andet trængt mandskab, Napoli, der ligger nummer syv.

