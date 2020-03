Milan kunne ikke uden Kjær: Taber til danskerklub

Lasse Schöne blev noteret for en assist, da Genoa søndag besejrede AC Milan uden Simon Kjær 2-1 for tomme tribuner i den italienske Serie A.

Den danske landsholdsspiller snittede elegant et indlæg videre fem minutter før pausen til scoringen til 2-0, som Francesco Cassata satte ind.

Forinden havde angriberveteranen Goran Pandev sørget for 1-0 med en indersidescoring i kampens indledning.

Genoa blev sat under pres i anden halvleg, og Milans Zlatan Ibrahimovic reducerede med et lille kvarter igen, da han tæmmede bolden i det lille felt og hamrede bolden i mål.

Svenskeren lagde også an til et imponerende saksespark, men ramte bolden en anelse for skævt til, at den styrede mod mål.

Der var ikke mange mennesker til stede på stadion til at bevidne Genoas bedrift på San Siro i Milano.

På grund af risikoen for spredning af coronavirus har Italiens regering beordret alle sportsbegivenheder gennemført uden tilskuere frem til 3. april.

Lombardiet, hvor Milano ligger, er en af de regioner, som er særligt hårdt ramt af coronaudbruddet.

Tidligere søndag var der tvivl om, hvorvidt kampene i den bedste italienske fodboldrække overhovedet skulle spilles.

Kampen mellem Parma og Spal skulle være sparket i gang klokken 12.30, men startede først 75 minutter senere. Det skyldtes, at den italienske sportsminister, Vincenzo Spadafore, ifølge flere medier havde sagt, at man burde overveje at stoppe alt spil i Serie A.

Spal vandt kampen 1-0.

