Milan lejer Simon Kjær-konkurrent

Den danske landsholdsanfører Simon Kjær får en ny forsvarskollega, eller konkurrent om man vil, i AC Milan.

Topholdet i Serie A har lavet en lejeaftale med Chelseas canadiske fødte englænder Fikayo Tomori for resten af indeværende sæson.

Det oplyser AC Milan fredag aften.

Tomori har haft svært ved at overbevise Chelsea-manager Frank Lampard, om at han skulle satse på ham i centerforsvaret i denne sæson.

Det er kun blevet til en enkelt optræden i Premier League for den 23-årige midtstopper, mens han har fået spilletid i tre pokalkampe.

I stedet for at skulle kæmpe for at bringe Chelsea tilbage i top-4 for at sikre Champions League i næste sæson, kan Tomori nu se frem til at skulle spille med om det italienske mesterskab.

Milan topper efter 18 spillerunder Serie A med et forspring på tre point ned til lokalrivalerne fra Inter.

De seneste ni sæsoners mestre fra Juventus er ti point efter Milan, men har til gengæld en kamp til gode.

Milan er det seneste hold ud over Juventus til at vinde Serie A. Det skete tilbage i sæsonen 2010/11 efter fem Inter-mesterskaber på stribe.

Tager et skridt ned

Klart krav: - Betal alt