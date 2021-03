Milan lukker lidt af hullet til Inter med sejr i Verona

AC Milan var på en vanskelig opgave i Serie A mod Verona med flere af holdets nøglespillere ude med skader.

Men det lykkedes alligevel Milan at vinde opgøret i Verona med cifrene 2-0.

Stjerneangriberen Zlatan Ibrahimovic var ude med en skade, mens Simon Kjær sad på bænken i hele kampen.

Også Ante Rebic, Ismael Bennacer, Mario Mandzukic, Hakan Çalhanoglu og Theo Hernández var ukampdygtige for Milan.

Milan-træner Stefano Pioli var tilfreds med, at holdet bestod søndagens mission og tog en sejr med hjem.

- Vi viste, at vi stadig er der. Og at vi er et hold, der tror på det. Vi er stærkere, når vi har alle, men vi er også stærke trods fravær, siger Pioli ifølge AFP.

Træneren roste Zlatan Ibrahimovic for at have taget turen med til Verona og hjalp med at motivere sine holdkammerater, selv om svenskeren ikke kunne deltage på banen.

Milan måtte stille op uden Zlatan Ibrahimovic og Theo Hernandez. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

I kampen mod Verona slog Rade Krunic til efter 27 minutter på et fremragende frispark, som sad helt oppe i hjørnet. Det var det første ligamål fra bosnieren i Milan-trøjen.

Fem minutter inde i anden halvleg fordoblede Diogo Dalot føringen, og flere mål blev der ikke scoret i opgøret.

Med sejren er Milan på andenpladsen noteret for 56 point efter 26 kampe. Inter, der mandag hjemme møder Atalanta, topper rækken med 59 point for en kamp færre.

Tidligere søndag vandt AS Roma 1-0 hjemme over Genoa. Romerne er placeret på fjerdepladsen med 50 point efter 26 kampe. Juventus er nummer tre med 52 point efter 25 kampe.

