Milan-opturen fortsætter uden Kjær

AC Milan satte lørdag tre sikre point ind på sin konto med 2-0 over Bologna på hjemmebane.

Den portugisiske kantspiller Rafael Leao var med en scoring og en flot assist til Olivier Girouds akrobatiske 2-0-kasse afgørende for det forsvarende mesterhold.

Landsholdsanfører Simon Kjær så hele kampen fra bænken og har endnu ikke fået officielle minutter på banen, siden han i starten af december pådrog sig en alvorlig knæskade i en kamp mod Genoa.

Med sejren topper Milan Serie A med syv point, hvilket også Lazio, Roma og Torino har hentet. Napoli kan søndag som eneste hold nå op på ni point efter tre runder.

Bologna havde skuffende lidt at byde ind med i lørdagens besøg hos Milan, som uden at sprudle kontrollerede og dominerede opgøret.

Som så mange gange tidligere var Rafael Leao en evig trussel. Og efter godt 20 minutters spil bragte han med en kølig inderside hjemmeholdet foran 1-0, efter at holdets nye belgiske midtbanespiller, Charles De Ketelaere, havde ført bolden frem i en kontra.

Efter en lille times spil var Rafael Leao igen på spil. Milan pressede Bologna højt, og bolden endte hos Leao, der vippede den fornemt frem mod Olivier Giroud i feltet.

Den franske veteranangriber kvitterede med en akrobatisk afslutning og nærmest karatesparkede kuglen i mål.

Herefter var det mere eller mindre cruise control i resten af opgøret for Milan, som står over for en travl uge, hvor Simon Kjær måske kan komme i spil.

Tirsdag gæster holdet Sassuolo, og næste lørdag gælder det sæsonens første derby mod Inter.