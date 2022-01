Milan overtager førstepladsen

Førstepladsen i Serie A er muligvis blot til låns for AC Milans vedkommende, men ikke desto mindre er det der, holdet befinder sig efter en sikker sejr ude over Venezia søndag eftermiddag.

Zlatan Ibrahimovic sendte milaneserne på sejrskurs, da han prikkede bolden det sidste stykke ind over målstregen efter to minutter. I anden halvleg udbyggede forsvareren Theo Hernández to gange til slutstillingen 3-0.

Milan har nu 48 point på førstepladsen, men inden dagen er omme, kan holdet være blevet forvist til andenpladsen igen. Inter, der har to kampe i hånden, er nemlig blot to point efter, før holdet spiller søndag aften.

Venezia har 17 point på 16.-pladsen.

Det startede godt for topholdet fra Milano, der allerede efter to minutter bragte sig i front ved Zlatan Ibrahimovic, der scorede et at karrierens nemmere mål, da han prikkede bolden ind over stregen fra tæt hold.

Hjemmeholdet gjorde ikke meget væsen af sig i løbet af opgøret, hvorfor gæsterne let kunne overtage både spil og chancer.

Kort inde i anden halvleg gjorde Hernández det til 2-0, da han modtog bolden i dybden i venstre side af feltet.

Herfra fik han med et lille skub skabt sig nok plads til at passere Sergio Romero i Venezia-målet.

Ondt blev værre, da hjemmeholdets Michael Svoboda blev sendt tidligt i bad for at forhindre endnu en scoring til Milan på målstregen.

Svoboda kunne dog ikke forhindre, at Hernández udnyttede det efterfølgende straffespark til at score kampens sidste mål til 3-0.