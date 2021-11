Milan taber i målfest

Efter 13 kampe uden nederlag tabte AC Milan lørdag sin første ligakamp i Serie A i denne sæson.

Et skarpt Fiorentina-hold med serberen Dusan Vlahovic som dobbelt målscorer vandt 4-3 på hjemmebane efter en livlig målfest.

Den danske landsholdsanfører, Simon Kjær, fik fuld spilletid, mens den svenske veteran Zlatan Ibrahimovic scorede to mål og fremprovokerede et tredje for udeholdet.

Milan har nu 32 point for 13 kampe på andenpladsen i Serie A. Napoli, som søndag gæster Inter, har 32 point for 12 kampe.

Fiorentina kom foran 1-0 efter et kvarters spil, da Milan-keeper Ciprian Tatarusanu droppede stort efter et hjørnespark. Midtbanespilleren Alfred Duncan takkede for gaven og sparkede bolden over stregen.

Milan pressede hårdt på for en udligning men i første halvlegs overtid drejede Riccardo Saponara flot bolden op i hjørnet til 2-0 fra kanten af feltet.

Ondt blev værre for Milan efter en times spil, hvor den serbiske angriber Dusan Vlahovic tændte yderligere op under hjemmepublikummet med sit mål til 3-0.

Det lignede game over for et slagent Milan-hold, men bare få minutter efter 3-0-målet kom den første reducering.

Den tidligere Milan-spiller Giacomo Bonaventura kiksede totalt i egen forsvarszone, da han spillede bolden i fødderne på Ibrahimovic, som resolut sparkede bolden i kassen.

Fem minutter senere var den svenske veteran igen på plads, da den franske backen Theo Hernández fandt ham efter et aggressivt forarbejde i venstre side.

Milan pressede på, og hjemmeholdet måtte slås for at genfinde sporet fra opgørets første time.

Det lykkedes for Fiorentina at holde Milan fra fadet, og efter 86 minutter sparkede Vlahovic uimodståeligt sit andet mål ind bag Tatarusanu, hvilket reelt var kampens afgørelse.

Milan nåede dog en sidste reducering i de døende sekunder af kampen. Ibrahimovic headede bolden på overliggeren, og forsvarsspilleren Lorenzo Venuti scorede selvmål i sit forsøg på at cleare returbolden.

21-årige Vlahovic har nu lavet 10 mål i 13 ligakampe i denne sæson. Det har hjulpet Fiorentina til en foreløbig sjetteplads med 21 point for 13 kampe.