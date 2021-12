Milan-træner frygter længere pause til Simon

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

AC Milans træner, Stefano Pioli, håber ikke, at han må undvære Simon Kjær længere end højst nødvendigt.

Det siger han til Sky Sport Italia, efter at den danske landsholdsanfører onsdag aften måtte lade sig udskifte efter bare ét minut i AC Milans 3-0-sejr over Genoa.

Den 32-årige dansker måtte lade sig fragte fra banen på en båre efter en mislykket tackling, der resulterede i, at han efterfølgende blev liggende i græsset og tog sig til knæet.

Torsdag skal han undersøges for at fastslå omfanget af skaden, og i den forbindelse frygter Stefano Pioli, at Kjær må holde en længere pause.

- Desværre får vi altid dårlige nyheder. I dag var det Kjærs skade. Han har fået en forstrækning i knæet, og vi ved endnu ikke, om det involverer ledbånd eller lignende.

”Simon har været outstanding” – landsholdskammerater om kaptajn Kjærs Ballon d’Or-nominering

- Lad os håbe, at det ikke er noget alvorligt på grund af den betydning, han har for os både på og uden for banen, siger Milan-træneren.

Simon Kjær blev i kampen erstattet af italienske Matteo Gabbia.

Milans mål mod Genoa blev scoret af Zlatan Ibrahimovic og Junior Messias, der noterede sig for henholdsvis et og to mål.

Med sejren haler AC Milan ind på Napoli i toppen af Serie A. Napoli måtte onsdag aften nøjes med 2-2 ude mod Sassuolo.

Kom tæt på både agent Niclas Jensen og FCK-legenden Dame N'Doye i 'Agenterne'. Særligt en episode fik agentens hjerte til at springe et slag over.