Milan-træner: Jeg er bekymret for Simon Kjær

Det er endnu uvist, men noget tyder på, at Simon Kjær er væk fra al fodbold det næste halve års tid.

Onsdag kom han alvorligt til skade med sit ene knæ i ligakampen mod Genoa, og fredag gennemgik han en kikkertoperation.

Det har AC Milan bekræftet overfor Ekstra Bladet.

Om der er tale om ledbånd eller korsbånd, er der endnu ikke meldt noget ud om. Men alvorligt er det, og frygten for en meget langvarig skade lever i bedste velgående i storklubben.

Og hvor den danske landsholdsanfører selvsagt er helt nede i kulkælderen, sidder cheftræner Stefano Pioli på samme etage.

- Vi er meget ærgerlige, for vi kender hans kvaliteter som fodboldspiller og som menneske, siger han til mediet Tuttomercatoweb fredag.

Simon Kjær liggende på banen onsdag. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Mandag aften var Kjær med hustruen Elina Gollert med til France Footballs Ballon d'Or, hvor den danske landsholdsanfører var nomineret. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Pioli var manden, der hentede Kjær i Sevilla i begyndelsen af 2020. Først på leje og siden sidste sommer på en permanent aftale.

Simon Kjær, der har haft en omskiftelig tilværelse i mange europæiske klubber gennem karrieren, fandt sig hurtigt til rette i den norditalienske millionby - såvel som på banen i Milans bageste kæde. Siden er næsten kun blevet bedre og fået mere betydning for klubben, der efter nogle magre år synes tilbage i toppen af italiensk fodbold.

- Hans tilstedeværelse på holdet er meget vigtig alene på grund af hans karisma og personlighed.

- Vi er meget bekymrede for Simon, men vi ved også, at alt nok skal blive godt, og at han vil komme stærkt tilbage. Han er en stærk person, siger Pioli.

Sidste sæson spillede den danske krumtap 28 ligakampe, mens det i denne sæson er blevet til foreløbig 11 optrædener i den sort- og rødstribede trøje.

Stefano Pioli lægger ikke skjul på, at AC Milan nu må ud på det kommende transfermarkedet for at finde en afløser.

