Milano-medie melder ud: 'Eriksen beder om skifte'

Gazzetta Dello Sport skriver, at Christian Eriksen beder om et skifte væk fra Inter

Der går nærmest ikke en dag i Italien, uden Christian Eriksens fremtid er oppe at vende.

Nyeste udvikling fra Støvlelandet er, at den Milano-baserede sportsavis Gazzetta Dello Sport er gået ud med historien om et afgørende skridt i processen.

- Eriksen beder om at kunne forlade klubben, for han er træt af den nuværende træneres beslutninger. Måske ville han endda acceptere et lån: Lige nu er han kun interesseret i at spille, skriver avisen.

Avisen mener at vide, at Eriksen helst vil til Paris Saint-Germain, hvor en byttehandel med Leandro Paredes var på tegnebrættet. Den del har dog ligget helt stille i et stykke tid, fortæller de.

Foto: Alberto Lingria/Ritzau Scanpix

Avisen har dog også opdaget det, som Ekstra Bladet kunne fortælle 25. november - nemlig at der er en ret stor skattebombe, hvis han skal skifte til januar. Regningen skal betales af enten Eriksen, Inter eller måske den nye klub.

Den danske landsholdsstjerne startede for en sjælden gangs skyld på banen, da holdet mødte Cagliari. Her var Milano-mandskabet længe bagud, men efter udskiftningen af Eriksen fik de gang i målscoringen og vandt sikkert med 3-1 på udebanen.

Onsdag aften skal Inter op mod Napoli, og de to hold ligger henholdsvis nummer to og tre i Serie A. Christian Eriksen begynder kampen på bænken.

