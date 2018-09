Million-bud på Ståles søn: - Skal derned for at kigge på forholdene

Markus Solbakken er ifølge norsk lokalavis en eftertragtet ung mand i Italien, hvor en "middelgod Serie A-klub" har budt på ham. FCK-trænerens søn bekræfter, at han skal ned at se på forholdene, men vil ikke afsløre, hvilken klub der er tale om

Der er allerede et par ligheder mellem Ståle Solbakken og hans søn Markus. Begge var/er centrale midtbanespillere, og begge begyndte de deres profesionelle karriere i den norske klub HamKam.

Den nuværende FC København-manager nåede også til udlandet, dog først som 29-årig, så her har sønnike mulighed for at overhale sin far med et årti. Han er således kun 18 år gammel nu, men kan stå over for et skifte til italiensk fodbold.

Lokalavisen Hamar Arbeiderblad skriver, at en "middelgod Serie A-klub" har lagt et millionbud på den norske U-landsholdsspiller, og daglig leder i HamKam, John Anders Rise, bekræfter, at interessen er reel nok.

Når sæsonen slutter i Norge, skal Markus Solbakken en tur til Italien for at se nærmere på bejlerne, som han imidlertid ikke sætter navn på.

- Jeg skal en tur derned for at kigge på forholdene. Der er snak om en træningsuge for at se på faciliteterne og for at fornemme niveau. Jeg tror, der ligger en masse god læring i det, siger han til Hamar Arbeiderblad.

Selv om Solbakken junior blot er 18 år gammel, har han været fast mand for sin klub i to år. HamKam, som Ståle Solbakken også indledte sin trænerkarriere hos, spiller til daglig i den næstbedste række i Norge.

Markus Solbakkens nuværende kontrakt løber til udgangen af 2019.

Se også: FCK'er månedens bedste: - Vi bruger ham, hvor han er bedst

Se også: Skidt nyt for FCK-spiller: Alvorlig skade sender ham ud i et år