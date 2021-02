Misforståelse fører til Eriksen-kritik

Det er efterhånden sikkert som amen i kirken.

Når Christian Eriksen får minutter i Inter, er kritikerne klar i italienske medier, nærmest inden han er skiftet ud. Senest efter Coppa Italia-semifinalen mod Juventus tirsdag, hvor danskeren udråbes som kampens værste spiller.

Kritikken har dog ikke altid hold i virkeligheden, mener Martin Mikkelsen, der er blandt TV2's ekspertkommentatorer, når stationen sender Serie A.

- Jeg synes, han har været god. Det er jo også et spørgsmål om temperament og smag, for han er en meget forfængelig spiller. Han er meget ærekær og ikke en, der sætter bolden unødigt på spil, siger Martin Mikkelsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I Tottenham stod Christian Eriksen for bunker af mål og oplæg. Det har forvrænget italienernes syn på danskeren, mener ekspert. Foto: Chris Radburn/Ritzau Scanpix

I Tottenham scorede eller assisterede Christian Eriksen i snit oftere end hver anden kamp i en periode på næsten syv år. Og det skabte store forventninger i Italien, hvor det blot er blevet til fem mål og tre oplæg i 44 kampe - vel at mærke en del som indskifter.

- Jeg tror, det er et udtryk for, at han er misforstået i Italien. De havde forventet noget andet, end de har fået. De har nok siddet og kigget på hans tal fra England og forestillet sig en kreatør i ordets klassiske forstand. De tænker, at han skal afgøre tingene fra den offensive midtbane. Han skal score mål og lave assist.

Hård kritik af Eriksen: Har han glemt det?

- Det kan han også godt, men han er ikke typen, der hele tiden søger det. Hans diametrale modsætning på holdet er jo Alexis Sanchez, som hele tiden forsøger at afgøre det og skabe noget ekstraordinært. Eriksen er mere en holdspiller, han er ikke en dribler, siger Martin Mikkelsen og understreger, at han synes, Eriksen gør et glimrende stykke arbejde. Også mod Juventus tirsdag aften.

Den automatkritiske indstilling til Christian Eriksen i Italien kan også skyldes, at han blev hentet som et stort navn og voldsomt løntung spiller.

- Der har helt sikkert været store forventninger og også større end til Nicoló Barella og Stefano Sensi, som kom til som relativt uerfarne unge spillere. Der er lup på ham, og man kigger efter det ekstraordinære, men han spiller bare sit spil.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Meget mere positivt nu

Christian Eriksen tiljubles af holdkammeraterne efter sin frisparksscoring i overtiden mod AC Milan. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

I efteråret var Christian Eriksens fremtid i Inter aldeles usikker, og han sad ofte på bænken i 90 minutter trods fem indskiftningsmuligheder for træner Antonio Conte.

En afgørende frisparksscoring mod AC Milan og et lukket transfervindue lader dog til at have skubbet snart 29-årige Eriksen frem i køen.

- Der er sket noget på det seneste. Han er foretrukket frem for eksempelvis Stefano Sensi i går (tirsdag, red.). Han er meget mindre et fremmedlegeme på holdet nu og er ved at blive integreret.

- Jeg føler, at de andre spillere står bag ham nu med smil og klap på skulderen, hvor jeg i sidste sæson nærmest følte, at de ikke ville spille ham. Det ser meget mere positivt ud nu end for et par måneder - eller bare uger - siden, siger Martin Mikkelsen.

Han mener, at Antonio Contes eksperiment med Eriksen som den mest dybtliggende midtbanespiller er vejen frem.

- Jeg synes, det er rigtig set med den dybtliggende rolle, og der mener jeg, han har større potentiale end nogen af de andre midtbanespillere. Men jeg er godt med på, at Marcelo Brozovic, som også er bedst på den plads, er en af de mest kompetitive spillere i Serie A og et hjerte på holdet.

- Det er en svær konkurrencesituation, også selvom han er så dygtig, som Christian Eriksen er. Men han er helt sikkert berettiget og god nok til at spille for Inter.

983 dage i helvede: Frygtede ikke at kunne gå igen

Tv-bombe: Carsten Werge stopper på TV3