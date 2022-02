Mister millioner

Zlatan Ibrahimovic har aldrig undervurderet sin egen værdi, men selv de største stjerner bliver ældre.

Den legendariske svensker leverer fortsat varen for AC Milan i Serie A, hvor han har nettet 33 gange siden comebacket i 2020. Men med en alder på 40 år er der trods alt en grænse for, hvor dybt den italienske storklub vil grave i lommerne for at beholde angriberen endnu en sæson.

Således må superstjernen indstille sig på en alvorlig lønnedgang, hvis han fortsat vil boltre sig på San Siro efter sommerferien. Det skriver Tuttomercatoweb.

Det italienske medie skriver, at AC Milan allerede i januar har smidt et tilbud om en etårig forlængelse på bordet, men hvis Zlatan Ibrahimovic vil blive i Milano, skal han acceptere en lønnedgang, som nok kun de færreste lønmodtagere ville acceptere.

I øjeblikket henter den svenske veteran en årsløn på solide 52,5 mio. kroner, men det er ikke det beløb, der kommer til at figurere på den næste kontrakt.

Her er lønnen nemlig sænket til små 19 mio. kroner. En lønnedgang på voldsomme 65 procent.

Den skulle Zlatan Ibrahimovic dog være ganske villig til at acceptere. Og med en anslået formue på der for længst har rundet en milliard danske kroner, kommer han næppe til at lide nød.

I første omgang vil han dog ifølge Tuttomercatoweb vente med at beslutte sig til sæsonen er forbi. Og til den tid bliver det fysikken og ikke pengene, der afgør fremtiden.

Løber han ind i endnu en alvorlig skade, kan det være forbi efter denne sæson.

Zlatan Ibrahimovic har i karrieren optrådt for Malmø FF, Ajax, Juventus, Inter, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, LA Galaxy og Manchester United.

Han har scoret 62 mål i 120 landskampe.

