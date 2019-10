Mobbet af fans: 'Vis dine bryster'

Man skal stå model til meget som kvindelig sportsvært. I hvert fald hvis man hedder Diletta Leotta.

Og det er ikke fordi, at hun gør sit arbejde dårligt. Tværtimod har hun stor succes foran kameraet, når hun stiller skarpt på stjernerne og temaerne i italienske fodbold.

Da hun forrige weekend dækkede kampen mellem Napoli og Brescia, blev der dog stillet skarpt på noget helt andet fra flere af tilskuerne til opgøret. De gik ikke efter bolden - de gik efter Leotta.

Mens den 28-årige italienske vært gik langs løbebanen på San Paolo, kom der en opfordring fra tribunen, der ikke var til at tage fejl af.

- Fuori le tette, råbte Napoli-tilhængerne igen og igen ned mod den kønne kvinde. Oversat meget direkte betyder det 'vis dine bryster'.

Den nydelige vært, der arbejder for tv-stationen DAZN, gav dog ikke meget for opfordringen, men afviste den med professionel klasse.

Hun rystede pegefingeren foran dem, hvorefter hun vendte tommelfingeren nedad, før hun til sidst vinkede op mod tilskuerne.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: ALBERTO PIZZOLI/Ritzau Scanpix

Foto: Flavio Lo Scalzo/AGF/Shutterstock

Adskillige store medier, heriblandt New York Post, har bragt historien, og det er ikke så mærkeligt, at den kønne studievært er blevet et centrum for skriverier verden over.

Diletta Leotta er et af de mest velkendte ansigter i italiensk sportspresse og har flere end fire millioner følgere på sin Instagram.

Men populariteten giver altså udfordringer. Og nogle af dem langt større end de tilråb, hun måtte tackle på formidabel vis i dækningen af Napoli-kampen.

Tilbage i 2016 blev hun offer for et hackerangreb på sin iCloud, der gjorde, at nøgenbilleder af hende florerede på nettet.

- Min telefon ville ikke stoppe med at ringe, beskeder, WhatsApp… I starten græd jeg ikke, jeg fandt en styrke, jeg slet ikke vidste, jeg havde. Men efter tre dage, ja, så bukkede jeg under, sagde hun dengang ifølge Daily Mirror.

I interviewet understregede hun også, at der også var nogle af billederne, der var falske.

- Billederne har jeg måske sendt til én, men jeg har ikke set dem i mange år. Jeg troede, jeg havde slettet dem. Jeg vil ikke engang beskrive dem som sexede. Jeg fandt ud af, at de var en del af mit private arkiv. Nogen må bevidst have hacket sig ind på min iCloud-konto, lød det.

Se også: Eriksen kaldte bullshit: Sex-rygte trukket tilbage

Se også: Ny skandale: Stjerner filmet i skridtet

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj