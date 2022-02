Mod al forventning: Tophold smed point

Det var top mod bund, da AC Milan lørdag var på besøg hos Salernitana i Serie A.

Men stik imod tabellens logik endte det med et point til hver. Salernitana voldte milaneserne store problemer, men måtte nøjes med 2-2 og uafgjort.

Det lignede ellers tidligt en forventet Milan-sejr, da Junior Messias allerede i femte minut gjorde det til 1-0 for gæsterne.

20 minutter senere fik Federico Bonazzoli så udlignet. Milan-træner Stefano Pioli sendte fra anden halvlegs start midtbaneprofilen Franck Kessie på banen, men tingene gik alligevel Salernitanas vej.

Med 20 minutter tilbage fik Milan for alvor et wake up-call, da Milan Djuric sendte hjemmeholdet i front. Nu var det alt frem for Milan, og det gav hurtigt afkast.

Fem minutter efter 2-1-målet stod det igen lige efter en udligning af Ante Rebic. Milan fortsatte presset, men mere end et enkelt point blev det altså ikke til.

Inter kan nu overhale lokalrivalerne på førstepladsen med en sejr over Sassuolo søndag. Inden kampen har Inter 54 point, mens Milan har 56.