Model optrådte i Maradona-trøje - det skulle hun ikke have gjort

Hvis du vil rende rundt i Diego Maradonas bluse, så har du bare at spørge om lov først!

Nogenlunde sådan synes moralen at være, efter der er faldet dom i en opsigtsvækkende sag i Italien.

Modehuset Dolce & Gabbana er blevet idømt en bøde på 70.000 euro – svarende til 523.000 kroner – for at have miskrediteret den argentinske legendes navn i forbindelse med et modeshow i Napoli.

Dertil skal lægges en regning for sagsomkostningerne. Alt det kommer Dolce & Gabbana nok over. De er utvivlsomt mest tilfredse med, at sagen, der har stået på i tre år, omsider har fundet en afgørelse.

Og så må det irritere grænseløst, at man ender med at skulle betale en bøde for noget, der oprindeligt var tænkt som en hyldest til Maradona.

Dolce & Gabbana har under retssagen gentagne gange forklaret, at brugen af den legendariske Napoli-trøje med titallet på ryggen blev brugt, for at hædre argentineren, der er den største stjerne, der nogensinde har optrådt i Napolis lyseblå trøje.

Dolce & Gabbanas modeshow hyldede Diego Maradona - og Sophia Loren i øvrigt - ved et show i Napoli i 2016. Foto: Dolce & Gabbana

Men man glemte at spørge Maradona, inden man i 2016 trak den over hovedet på en kvindelig model. Og den går ikke.

Maradonas advokat, Ulisse Corea, har udtalt, at der ikke var kontakt mellem parterne, og at hovedpersonen selv ikke havde givet tilladelse til brugen.

Man kan så anføre, at det måske er lidt småligt at lægge sag an, når modefolket bare vil hylde ham. Men ifølge Corea var der tale om en kommerciel sag. Og så er det noget andet, end hvis en turist går en tur i gågaden og køber en bluse hos en gadesælger.

- Den eneste person, der kan gøre brug af det navn, og som kan tillade sig at opnå økonomiske fordele deraf, er Maradona selv, sagde advokaten ifølge italienske medier.

Maradona i sine velmagtsdage for Napoli. Foto: Franco Castano/AP/Ritzau Scanpix

Diego Maradona spillede for SSC Napoli 1984-1991 og vandt de italienske mesterskab to gange med den ellers fattige og ydmyge klub, der både før og efter stod kraftigt i skyggen af de langt større og indflydelsesrige klubber i nord.

Men med købet af Maradona, der i øvrigt blev handlet som verdens dyreste på det tidspunkt, bevægede Napoli sig med ét op blandt stormagterne i såvel Italien som hele Europa.

Serie A var i 1980’erne verdens stærkeste liga, men El Diego viste sig hurtigt at udvikle sig til det største navn, selvom han lå i konkurrence med folk som Michel Platini, Preben Elkjær, Ruud Gullit, Gianluca Vialli og Careca.

Maradona var klubbens topscorer indtil 2017, hvor Marek Hamsík overgik ham.

