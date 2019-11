Mor sviner 10-årig dreng til: Nu går de til ministeren

Italiensk fodbold rammes massivt af racisme i disse dage - selv i ungdomsfodbolden, hvor en mor har råbt så grimt efter en blot tiårig dreng, at ministeren nu indblandes

- Negerlort.

Sådan lød det lørdag eftermiddag i Italien fra en mor til en tiårig dreng på modstanderholdet Aurora Desio Calcio, og det er nu blevet en sag på ministerplan.

For Italien har i forvejen store problemer med racisme. Senest kom det til udtryk i weekenden, da superstjernen Mario Balotelli stoppede op og afbrød Serie A-kampen mellem Verona og Brescia.

I sagen med det racistiske råb mod den tiårige dreng har klubben nu skrevet et åbent brev til sportsminister Vincenzo Spadafora, til den regionale rådgiver for sport, Martina Cambiaghi, og til sportsborgmesteren Barbara Magni.

- Negerlort. Det passer. Uden hvis og uden men. Meningsløst. Uden skam. Uden hjerne. Henvendt til et 10-årigt barn. Ti år. Det er ikke et mareridt. Det er virkelighed og meget trist, lyder det.

- Det skulle bare være en simpel ungdomskamp med et øjeblik af venskab, fællesskab og fairplay.

- I stedet måtte en Aurora-spiller føle sig fornærmet med chok-råbet 'negro di merda' fra en af forældrene fra værtsklubben, lyder det.

Her er klubbens brev stilet til Italiens sportsminister og flere andre indflydelsesrige folk



Stemmen bliver betegnet som feminin og blev hørt af kammerater og andre voksne, men den tiårige dreng reagerede slet ikke. Han fortsatte med at spille fodbold, som han elsker, og først efter kampen fortalte han om tilråbet til træner og forældre.

- Med dette brev ønsker Auroa Desio offentligt at fordømme denne skam, som rammer både drengen og Balotelli, så der i politiske myndigheder og medier kan dannes en front mod dette fænomen, lyder det i brevet.

Klubben forventer, at der iværksættes en undersøgelse for at finde frem til kvinden, der råbte til den tiårige dreng.

- Som en symbolsk gestus for at støtte ofrene og for at vise total fordømmelse af racismen vil nogle af vores hold spille med ansigterne malet sorte, lyder det fra klubben.

- Andre af vores hold vil lave workshops med tegninger for at vise, at vi alle er mennesker, lyder det.

Indtil kvinden med tilråbene er identificeret, nægter Aurora Desio Calcio at møde modstanderklubben fra Sovicese i enhver sammenhæng. Og det selv hvis det skulle koste bøder eller andre former for sanktioner.

