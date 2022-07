Mourinho henter Dybala i Juventus

Den argentinske fodboldstjerne Paulo Dybala har fået fremtiden på plads.

Onsdag er han blevet præsenteret som ny spiller i Serie A-klubben AS Roma, som har udstyret Dybala med en treårig kontrakt.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Dermed kommer José Mourinho til at råde over endnu en yderst potent spiller i offensiven.

De seneste syv sæsoner har den venstrebenede argentiner spillet for Juventus, hvor han nåede at score 115 mål og lave 48 assist i 293 kampe.

Han forlod Juventus efter sit kontraktudløb ved junis udgang, og derfor koster han ikke Roma en overgangssum.

Han er imponeret af Romas ihærdige jagt på hans underskrift.

- Romas målrettethed for at få fat i mig gjorde forskellen. Jeg skifter til en klub, som er på vej op, og som har et stærkt fundament og en træner, José Mourinho, som det bliver et privilegium at arbejde sammen med, siger Dybala.

Så sent som i 2020 blev han kåret til sæsonens mest værdifulde spiller i Serie A. Han har fire gange været udtaget til 'årets hold' i den stærke liga.

Tidligere i karrieren har han også spillet for italienske Palermo samt Instituto AC i hjemlandet.

Dybala har trods sine store kvaliteter haft svært at bide sig fast på det argentinske landshold, hvor han har stået i skyggen af Lionel Messi. Dybala har spillet 34 landskampe og scoret tre gange.

