Mourinho i clinch på pressemøde

José Mourinho er efterhånden kendt for at tale ned til journalister, når hans mandskab ikke leverer på grønsværen. Lørdag aften ville den portugisiske cheftræner hellere snakke økonomi med en reporter frem for øretæven til Inter

'The Money One'?

Det var ikke ligefrem det store dollarsmil, der var fremme hos José Mourinho, efter A.S. Roma blev kørt over 0-3 af Inter på Stadio Olimpico lørdag aften.

Det var en frustreret Mourinho, der gav Inter-cheftræner Simone Inzaghi hånden efter opgøret, og frustrationer blev forværret, da den portugisiske cheftræner mødte pressen i Rom efter kampen.

'The Speciel One', som Mourinho tidligere har udnævnt sig selv som, nægtede at besvare spørgsmål fra pressen og gik i stedet til angreb på en journalist.

- Jeres arbejde er meget lettere end vores, og det er årsagen til, at vi tjener mange flere penge, end I gør, sagde portugiseren ifølge flere medier, heriblandt Eurosport.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mourinho snakkede økonomi, men ikke om det ydmygende 0-3-nederlag til Inter på Stadio Olimpico. Foto: Alberto Lingria/Reuters/Ritzau Scanpix

Snavs på CV'et

Det er altså ikke første gang, at 58-årige Mourinho har stukket til journalister.

Den verdensberømte cheftræner overtog tøjlerne i Rom i sommer, og sidenhen har han også fyldt avisoverskrifterne for sin ordkrig med journalister.

Efter en tid med svingede resultater i Serie A og vanskeligheder i Conference League, hvor portugiserens mandskab blandt andet blev lammetævet 1-6 af norske Bodø/Glimt, fik Mourinho følgende spørgsmål af den italienske journalist Maro Juric:

- Det er seks måneder siden, at du skrev under med Roma. Vil du ændre noget, som du har gjort i forhold til valg, udtalelser eller noget, som du har gjort?

Hertil kom Mourinho med noget af et svar til journalisten.

- Du (Juric, red.) er her i stort set alle pressekonferencer, men enten er du meget intelligent, og du vil have folk til at tro, at du ikke er det, eller også er du slet ikke intelligent. Jeg vil gerne tro, du er intelligent, men du kan lide at gøre det, du gør, lød ordene fra cheftræneren.

Mourinho og Roma ligger i øjeblikket og roder rundt på en syvendeplads i den bedste italienske række, og man har syv point op til de eftertragtede Champions League-billetter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Daniel Agger var på toppen af sin karriere, da han og hans agent Per Steffensen i 2012 stod foran vigtige beslutninger. Storklubberne stod i kø for Aggers signatur, der som bekendt havnede hos Liverpool.

Det betød dog ikke at forlængelsen var nogen helt ukompliceret affære. Få i dette afsnit af 'Agenterne' et indblik i taktikken bag en af Danmarkshistoriens største sportskontrakter.