Mourinho indrømmer: Har løjet for alle

Jose Mourinho rundede et stort hjørne i sin trænerkarriere søndag aften. Han stod nemlig i spidsen for sin 1.000. kamp som cheftræner, da Roma besejrede Sassuolo i den italienske liga på et mål i overtiden.

Og efter den kamp kom den portugisiske topmanager med en erkendelse.

Jose Mourinho fortalte således, at han ugen igennem havde nedspillet begivenheden over for spillere og andre. I virkeligheden var den 58-årige træner dog hunderæd for at tabe jubilæumskampen.

- I løbet af ugen løj jeg for mig selv og fortalte alle, at dette ikke var en speciel kamp. Jeg prøvede at overbevise mig selv om, at det ikke var noget specielt. Men det var en særlig kamp, siger Jose Mourinho ifølge Football-Italia til DAZN og tilføjer:

- Det var en kamp med et særligt nummer for mig, og indtil den sidste dag i mit liv vil jeg huske, at dette var min 1.000. kamp. Jeg var bange for, at jeg ville huske den som et nederlag for evigt. Det var en utrolig fornemmelse.

Længe så det ud til, at kampen ville endnu uafgjort, men i overtiden scorede Stephan El Shaarawy et flot mål, som sikrede Roma og Jose Mourinho sejren. Her var portugiserens glæde tydelig, da han sprintede op og ned ad sidelinjen.

- Jeg følte mig ikke 58 år gammel i dag, men jeg følte mig 10-12-14 år gammel. Den alder, hvor man begynder at drømme om en karriere inden for fodbold. Det var et barns løb, siger Mourinho om jubelscenen.

