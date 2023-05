Mourinho raser: - Det er en joke!

Husk, at der onsdag aften er finale i Coppa Italia, når Fiorentina og Inter kæmper om den eftertragtede titel. Du kan se opgøret eksklusivt med Ekstra Bladet+.

Minus 10 point.

Det var dommen, der mandag ramte den italienske storklub Juventus, efter de blev dømt skyldige i sagen om en regnskabsteknisk finte - den såkaldte PlusValenza-sag.

Fratagelsen af pointene betyder, at Torino-klubben rasler ned i tabellen i Serie A og går fra en andenplads til en placering som nummer syv. Det kommer blandt andre konkurrenten AS Roma til gode.

Alligevel får Juventus opbakning fra AS Romas cheftræner, Jose Mourinho, der langt fra er tilfreds med kendelsen. Han hæfter sig især ved timingen.

- Det er en joke, at vi får det at vide med to kampe tilbage. For os, for alle, selv for Juventus. Hvis vi havde vist det før kampene imod Monza og Bologna, ville vores måde at gribe kampene an have været anderledes, siger portugiseren til tv-kanalen DAZN.

- Jeg er ked af det på Massimiliano Allegri og hans spilleres vegne.

Trættende

Juventus' cheftræner var selvsagt også svært skuffet over mandagens kendelse, der betyder, at klubben nu rykker langt fra de eftertragtede Champions League-pladser.

- Det har været et meget trættende år, lød det fra Allegri, der samtidig også skulle forholde sig til mandagens 1-4-nederlag til Empoli.

- At være ti point nede med et kvarter tilbage af kampen er i det mindste en formildende omstændighed, lød det ironisk Juventus-chefen.

PlusValenza er et italiensk begreb for salgsgevinster. Det dækker i dette tilfælde over fodboldspillere, der er steget i værdi, efter at de er blevet hentet til klubben.

Juventus er blot en i alt ni klubber, der er blevet efterforsket i PlusValenza-sagen, men klubben er indtil videre den eneste, der er blevet dømt for kunstigt at oppuste værdien på spillere.

Tilbage i januar fik Juventus en straf på 15 minuspoint, men klubben ankede sagen til Italiens Olympiske Komité (Coni).

Nu lyder den nye dom på en fratagelse af ti point. Den kan dog også ankes.

