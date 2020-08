Mourinhos kryptiske Eriksen-svar

Se også: Eriksen på fransk visit i Inter-succes

Christian Eriksens første halvsæson i Inter har endnu ikke budt på det helt store gennembrud i italiensk fodbold.

Nu puster chefredaktøren for den store sportsavis Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, til ilden ved at fortælle om en episode fra i vinter.

- Da Inter hentede ham, sendte jeg en besked til Mourinho, og han gav mig et kryptisk svar.

- 'Han er en spiller, der spiller meget' var hans svar. Han skrev ikke, at han spiller godt, men at han spiller meget, forklarer Zazzaroni ifølge Tribuna.

Og Mourinhos mening er ikke uden betydning. Dels har han et stort navn i Inter, som han førte til Champions League-titel og The Treble i 2010, og dels var han Christian Eriksens manager i Tottenham fra sidst i november og et par måneder frem, hvor Eriksen skiftede klub.

Mourinhos ord til Corriere dello Sport-bossen tolkes ikke videre positive. Da portugiseren var manager for Eriksen talte han ellers varmt om danskeren i håb om en forlængelse.

- Det eneste, jeg vil sige om Christian, er, at jeg gerne vil have ham til at skrive under på en ny kontrakt. Udover det vil jeg ikke sige mere, lød det i december fra Mourinho.

- Vores forhold er virkelig, virkelig godt. Vi har et rigtig godt forhold, som startede den første dag. Jeg kommer ikke til at svigte den tillid og det forhold, sagde Mourinho dengang.

22 kampe. 46 minutter per kamp. Tre mål og tre assists er det foreløbig blevet til for Eriksen i Inter, hvor kun Europa League-afslutningen mangler. I midtugen skal Eriksen og holdkammeraterne op imod spanske Getafe.

