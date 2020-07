Mystisk fejl: Klubben glemte Eriksen

- Hvad skete der med Eriksen? Han er ikke på bænken, og han er ikke blandt de startende, men han var med i truppen.

- Eriksen er ikke engang på bænken til Roma-Inter. Årsagerne er endnu uklare.

- Officielt. Eriksen er ikke engang på bænken til Roma-Inter. Muskelproblem?

Det vakte opsigt på sociale medier, da såvel klubbens hjemmeside som Inters officielle Twitter-profil søndag aften klokken 20.45 offentliggjorde startopstilling og bænk til udekampen mod AS Roma.

Christian Eriksen, der endnu ikke har fået sit endelige gennembrud i Inter og har fået kritik af træneren, var nemlig hverken med fra start eller med på bænken.

Var han skadet? Var han uvenner med trænerne? Var hans niveau ikke godt nok? Spekulationerne kørte.

Tre ud af mange undrende og spekulerende tweets fra Inter-fans



Che fine ha fatto Eriksen?

(Non è in panchina, non è fra i titolari ma è partito con la squadra)#RomaInter — Il mio nome è Tina. Mar Tina. (@TeenaMahr) July 19, 2020

UFFICIALE - #Eriksen non è neanche in panchina per #RomaInter



Problema muscolare? — Marco (@MarcoZH10) July 19, 2020

https://t.co/7DyZ63Z40q#News#Eriksen non sarà neanche in panchina per #RomaInter. Ancora da chiarire i motivi.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 9 Lukaku, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoumé, 33 D'Ambrosio, 34 Biraghi. — InterChanne (@interchannel_ic) July 19, 2020

Nogle minutter senere kom Inter dog med en ændret version af bænken, og her var Eriksen med, og det har den italienske fodboldside Tribuna valgt at omtale.

- Der var ingen alarm, ingen fysiske problemer og ingen kontrovers med træner Antonio Conte. Det skyldtes bare glemsomhed, lyder det.

- Nogle minutter efter kom de med beroligende nyt til alle fans, der allerede havde mange hypoteser i forhold til den tidligere Tottenham-spillers fravær.

I kommentarfeltet på den italienske side, hvor der også er screenshot af den manglende dansker, kan man komme med sin mening i forhold til, om det virkelig bare var glemsomhed fra Inters side.

Uanset hvad så er det lidt mærkeligt, at klubbens dyre indkøb bliver glemt, når holdet og bænken skal offentliggøres. Eriksen endte dog med at komme på banen med 20 minutter igen og var med til at sikre 2-2.

Onsdag aften får Eriksen en ny chance for at gøre sig fortjent til at blive husket, når Inter får besøg af Fiorentina.

