Nægter at sige stop

Zlatan Ibrahimovic har ingen planer om at indstille karrieren. Den 40-årige svensker er klar til at tage en sæson mere i AC Milan

Zlatan Ibrahimovic er parat til at skrive endnu et kapitel i den fascinerende fortælling, der har varet langt over tyve år.

Zlatan optræder jævnligt på forsiden af den store italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport, og torsdag var det med budskabet om, at Milan siger si til Ibra.

Ifølge La Gazzetta dello Sport er både den 40-årige svenske superstjerne og AC Milan indstillet på at forlænge ægteskabet med endnu en sæson.

Zlatan Ibrahimovic vendte for knap to år siden tilbage til den italienske klub og har sammen med blandt andre Simon Kjær fået vendt alting til det bedre.

Han kom til en klub i problemer, men i sidste sæson sluttede Milan som nummer to i Serie A.

I denne sæson kæmper de også med helt i toppen og er efter 13 runder à point med førende Napoli.

Zlatan Ibrahimovic har kaldt Milan for sit hjem og har et glimrende forhold til træner Stefano Pioli.

Mere og mere spilletid

Svenskeren er - både på banen og i omklædningsrummet - en vigtig spiller for Milan-træneren.

’Nogen gang går jeg ikke en gang ind (i omklædningsrummet, red.), Zlatan taler…’, har Pioli tidligere sagt.

Zlatan Ibrahimovic var i starten af sæsonen plaget af problemer med akillessenen, men har fået mere og mere spilletid den seneste måneds tid.

Det er tilsyneladende kun problemer med fysikken i de kommende måneder, der kan sætte en stopper for en forlængelse.

Zlatan Ibrahimovic er i hvert fald ikke klar til at gå på pension og drømmer utvivlsomt om at være med, når VM om et år sparkes i gang i Qatar.

Sverige tabte den afgørende VM-kvalifikationskamp mod Spanien. Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix

Sverige missede den direkte kvalifikation, men får chancen i playoff til foråret.

Ifølge La Gazzetta dello Sport vil Zlatan og AC Milan indlede kontraktsnakken først i det nye år, og en forlængelse kan meget vel blive annonceret umiddelbart efter transfervinduets lukning.