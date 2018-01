Napoli overvinder chokstart

24 sekunder.

Ældre var kampen ikke, da Napoli søndag kom bagud på hjemmebane i kampen mod Bologna i Serie A.

Alligevel lykkedes det Napoli at hente tre point via en sejr på 3-1, der blev skabt på et selvmål af Bolognas Ibrahima Mbaye og to scoringer af belgiske Dries Mertens.

Med sejren rykker Napoli tilbage på førstepladsen. Den blev midlertidigt lånt ud til Juventus, som lørdag aften slog Chievo.

Kampens tidlige mål blev sat ind af den tidligere Inter-angriber Rodrigo Palacio. Han kom højest på et indlæg fra venstre, og via stolpen pandede han bolden i nettet.

Få minutter senere var Bologna særdeles uheldig, da Mbaye rettede et indlæg af. Bologna-spillerens berøring var nok til, at bolden sejlede over i det lange hjørne til 1-1.

Men favoritterne fra Napoli var ikke færdige. Otte minutter før pausen blev José María Callejón bragt ud af balance i feltet. Dommeren pegede på pletten, og efter lidt tekniske problemer og videoforvirring sparkede Mertens sikkert 2-1-scoringen ind.

Mertens var også manden bag målet, der reelt lukkede kampen. Han trak ind i banen efter en lille time og lagde elegant bolden i det lange hjørne til 3-1.

Tidligere søndag fik Inter sig en slem skuffelse i udekampen mod Spal. Et selvmål af Spals Francesco Vicari bragte ellers Inter foran kort inde i anden halvleg.

Men i slutminutterne sørgede Alberto Paloschi for 1-1. Inter er på fjerdepladsen i Serie A.

Fiorentina tabte 1-4 på hjemmebane til Verona, mens danske Jens Stryger Larsen og Udinese hentede en sejr på 1-0 ude mod Genoa.

Se også: Juventus tager førstepladsen efter pligtsejr

Se også: Storklub får bøde for jøde-had