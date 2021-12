Napoli slår Milan med tidligt mål af makedoner

December har ikke været nogen god måned for Napoli, men måske kan holdet alligevel slutte året godt af.

Søndag gjorde det syditalienske mandskab sit, for at julefreden kan sænke sig i Napoli, da AC Milan på eget græs blev slået med 1-0.

Det er Napolis første sejr i december, og med de tre point hopper holdet op på tredjepladsen i Serie A med samme antal point - 39 - som Milan på fjerdepladsen.

Napoli kom hurtigt ud af startblokken, og kampen var kun fire minutter gammel, da det blev 1-0 til gæsterne. Makedonske Eljif Elmas steg til vejrs og headede et hjørnespark i mål.

Efter målet tog Milan initiativet, men oplagte chancer blev det kun i sjældne tilfælde til for hjemmeholdet. Zlatan Ibrahimovic var tættest på for Milan med et hovedstød, der sneg sig forbi den ene stolpe efter lidt over et kvarters spil.

Tendensen fortsatte i anden halvleg. Milan var mest på bolden, men kæmpede med at finde løsninger. Samtidig var Napoli, som tiden skred frem, mindre og mindre ambitiøse offensivt.

Det endte dog med at blive lidt for defensivt for Napoli, som i slutfasen nærmest kun fokuserede på at forsvare sin føring. Det førte til, at Milan belejrede gæsternes felt.

Der var dog ikke ret meget bid i Milans offensiv, og det var da også en smule tilfældigt, at bolden i det sidste minut i den ordinære spilletid endte ved fødderne af Franck Kessie, der i feltet nemt kunne sparke den ind.

Men efter et VAR-tjek blev der dømt offside, og så blev ivorianerens scoring trukket tilbage.

Milan var uden Simon Kjær, der er langtidsskadet efter at have ødelagt korsbåndet i sit ene knæ i starten af måneden.

Inden Serie A går på juleferie, skal der afvikles en kamprunde mere. Den bliver spillet 21. og 22. december. Inter ligger øverst i tabellen med 43 point.