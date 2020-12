Napoli-stjerne har fået vild Maradona-tatovering

Der er ingen tvivl om, at Diego Maradona er den største helt af alle i Napoli. Nu har klubbens superstjerne Lorenzo Insigne fået tatoveret argentineren på sit ben

Få dage efter Maradonas død skiftede Napolis hjemmebane, hvor legenden har haft mange stjernestunder, navn til 'Stadio Diego Armando Maradona'.

Og hyldesten af den største Napoli-stjerne nogensinde, som sikrede klubben to italienske mesterskaber, har ingen ende.

En af de største stjerner på det nuværende Napoli-hold har været under nålen for at vise sin kærlighed til Maradona.

Lorenzo Insigne viste en spritny tatovering frem, som fylder det mest af venstre lår, under torsdagens Europa League-kamp mod Real Sociedad.

Se billederne her:

Foto: Alberto Pizzoli/Ritzau Scanpiz

Foto: Alberto Pizzoli/Ritzau Scanpiz

Foto: Ciro De Luca/Rizau Scanpix

'Han er det sjældent attraktive valg'

Historien bag Maradonas Brøndby-billede

Maradonas barske liv: Skandalerne stod i kø