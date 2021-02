Napoli straffer Juventus

En stærk kollektiv indsats af Napoli stak lørdag aften en kæp i hjulet på Juventus' bestræbelser på at lukke holdet op til AC Milan og Inter i toppen af Serie A.

På en straffesparksscoring af Lorenzo Insigne vandt Gennaro Gattusos blåblusede mandskab opgøret 1-0 trods tungt pres fra Juventus i anden halvleg.

De tre point sender Napoli op på fjerdepladsen i ligaen, blot to point efter netop Torino-klubben på tredjepladsen.

AC Milan har med 49 point i toppen 7 point ned til Juventus, mens Inter ligger imellem med 47 point.

Juventus kom med syv kampe i træk som ubesejret på tværs af alle turneringer - seks af kampene var vundet.

Men Napoli var godt med i opgøret fra start, og midtvejs i første halvleg sørgede for VAR for, at hjemmeholdet fik et straffespark.

Giorgio Chiellini hamrede armen i hovedet på en modstander i en hovedstødsduel, viste de langsomme gengivelser. Det gav Lorenzo Insigne chancen fra straffesparkspletten.

Usvigelig sikkert sendte han bolden op i toppen af målet til 1-0.

Gæsterne tiltvang sig et større spillemæssigt overtag i jagten på udligningen, og billedet blev kun tydeligere efter pausen.

Det lykkedes Álvaro Morata at få bolden over stregen, men han var i offsideposition, og det var Chiellini faktisk også, da han headede Morata fri.

Napoli leverede en flot holdindsats, og samtlige spillere på banen tog et stort slæb i det defensive arbejde for at holde Cristiano Ronaldo og co. fra fadet.

Alex Meret i Napoli-målet diskede op med et par gode redninger i kampens sidste kvarter, hvor gæsterne lagde et virkelig tungt pres i og omkring feltet.

Trods seks minutters tillægstid kom udligningen aldrig. Napoli kunne i stedet juble over en arbejdssejr.

Misforståelse fører til Eriksen-kritik

Blodrød regning efter Ståle-fyring

Ekspertens råd: Det attraktive teenage-sats