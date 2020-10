Napoli udeblev fra topopgør

Fodboldkampen mellem Juventus og Napoli i Serie A søndag aften i Torino blev ikke fløjtet i gang.

Juventus havde oplyst sin startopstilling til kampen, men gæsterne fra Napoli mødte ikke frem, skriver flere nyhedsbureauer.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT betyder det, at Juventus vinder kampen 3-0 på en skrivebordsafgørelse.

Baggrunden for, at Napolis spillere ikke mødte frem, er ifølge Reuters, at lokale myndigheder havde beordret Napoli-truppen til at blive hjemme i selvisolation på grund af smitte med coronavirus i truppen de seneste dage.

Serie A havde afvist at aflyse kampens gennemførelse søndag aften, og derfor mødte Juventus frem på sin hjemmebane i Torino med sin spillertrup, selv om der ikke var skyggen af Napoli-spillere.

En talsmand fra Napoli bekræftede til Reuters, at hele Napolis hold var hjemme i selvisolation, hvilket var beordret af de lokale sundhedsmyndigheder (ASL).

Tidligere afviste Serie A at droppe kampen, da man mener, at ASL i sin beslutning ikke har inddraget den sundhedsprotokol, der er indgået mellem sundheds- og sportsmyndighederne i Italien på den ene side og fodboldverdenen i Italien.

Den protokol siger, at hvis spillere i en fodboldtrup bliver testet positive for coronavirus, så kan resten af truppen stadig træne og spille kampe, hvis de øvrige spillere i truppen leverer negative test.

Scenariet søndag aften i Torino kom ikke helt ud af det blå, da italienske medier allerede lørdag berettede, at Napoli-truppens afrejse til Torino var blevet stoppet af lokale myndigheder.

Napoli mødte i sidste weekend Genoa, som siden har meldt om adskillige covid-19-tilfælde.

To Napoli-spillere, Elif Elmas og Piotr Zielinski, er efterfølgende blevet testet positive for coronavirusset.

Juventus-truppen har også været sendt i isolation op til kampen, efter at to personer omkring holdet blev testet positive.

Lørdag blev kampen mellem Genoa og Torino udskudt på grund af masseudbruddet hos hjemmeholdet.

I alt 17 spillere blevet testet positive i klubben. Tidligere har Genoa meddelt, at danskerne Lasse Schöne og Lukas Lerager er blandt de smittede.

Foruden de 17 spillere har fem personer fra staben afleveret en positiv coronatest.

Eriksen totalt ignoreret

Liverpool ydmyget med 7-2 af Aston Villa

Historisk sammenbrud: Manchester United slagtet i egen hule