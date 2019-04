Napoli udsætter mesterskab

For tredje runde i træk kan der i næste uge dækkes op til mesterskabsfejring i Torino hos Juventus.

Her møder den italienske storklub hjemme Fiorentina i Serie A, og et point i det opgør vil betyde, at Juventus vinder klubbens ottende italienske mesterskab i træk.

Det stod klart søndag aften, da Napoli på udebane besejrede Chievo 3-1.

Dermed er status inden næste runde, at Juventus på førstepladsen har 84 point, mens Napoli halter efter på andenpladsen med 67 point.

Alt andet end en Napoli-sejr over Chievo søndag ville have gjort Juventus til mester, men nu må træner Massimiliano Allegri og co. i stedet vente en uge mere med eventuelt at kunne fejre klubbens mesterskab nummer 35 i alt.

Der resterer seks runder i Italien, og får Juventus blot uafgjort mod Fiorentina, mens Napoli vinder, så vil forskellen være 15 point og 15 point tilbage at spille om, men Juventus er bedre indbyrdes end Napoli.

Lørdag kunne Juventus have sikret sig titlen, men holdet måtte skuffende tage fra Ferrara med et 1-2-nederlag til Spal i en kamp, hvor Juventus sparede adskillige profiler med tanke på Champions League-opgøret mod Ajax i den kommende uge.

I runden forinden kunne Juventus også have sikret sig titlen, hvis Napoli havde tabt klubbens kamp hjemme mod Genoa, men her formåede Napoli at spille 1-1.

Søndag var der dog ingen tvivl om udfaldet, da Napoli ude slog Chievo efter to scoringer af Kalidou Koulibaly efter to hjørnespark.

Indimellem de to mål bankede Arkadiusz Milik Napoli foran 2-0, inden Chievo fik lov at reducere i sidste minut.

Christian Nørgaard var bænket i hele opgøret hos Fiorentina, som hjemme fik 0-0 mod Bologna tidligere søndag.

Lukas Lerager blev skiftet ind for Genoa efter 55 minutter, da klubben tabte lokalopgøret ude mod Sampdoria.

Hjemmeholdet havde Joachim Andersen med i hele kampen, som blev vundet 2-0.

