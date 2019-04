Napoli udsætter mesterskabsfest i Torino

Topholdet Juventus kunne søndag aften være blevet italiensk mester for ottende gang i træk, men sådan gik det ikke.

Uden at være i kamp i Serie A måtte Juventus følge kampen mellem Napoli og Genoa, som endte 1-1.

Havde Napoli tabt opgøret, ville Juventus være blevet kåret som mester uden at spille søndag aften.

Den suveræne topklub har dog stadig et enormt forspring i ligaen på 20 point ned til Napoli, og Juventus kan sikre sig mesterskabet med uafgjort i næste rundes udekamp mod Spal.

Sker det, vil en Napoli-sejr ude over Chievo betyde, at der er 18 point imellem klubberne med seks runder igen, og Juventus er bedst indbyrdes.

Juventus spillede lørdag, og her sikrede 19-årige Moise Kean en 2-1-sejr over AC Milan med sin scoring seks minutter før tid i et opgør, hvor superstjernen Cristiano Ronaldo endnu ikke var klar til at spille på grund af en skade.

Genoa var i søndagens kamp mod Napoli uden danske Lukas Lerager i startopstillingen, og gæsterne blev reduceret til ti mand efter 28 minutter, da Stefano Sturaro efter videohjælp fik direkte rødt kort for et groft frispark.

Kort efter udnyttede Napoli situationen og bragte sig foran 1-0, da belgiske Dries Mertens tog chancen fra distancen og bankede bolden i mål.

Føringen holdt til halvlegens overtid, da bolden endte hos Darko Lazovic, der kom stormende i feltet og flugtede bolden i mål til 1-1.

Napoli lagde et tungt pres i anden halvleg, og specielt i slutfasen brændte det på hos Genoa, og keeper Andrei Radu havde rigeligt at se til, men der var ikke flere scoringer i opgøret.

Tidligere søndag vandt Udinese 3-2 hjemme over Empoli. Her spillede Jens Stryger Larsen hele kampen for Udinese.

Christian Nørgaard sad igen på bænken i hele opgøret for Fiorentina, som hjemme skuffede med 0-1 mod Frosinone.

I opgøret mellem Lazio og Sassuolo var Riza Durmisi også på bænken i hele opgøret for Lazio, som måtte nøjes med 2-2. Danske Jens Odgaard var på bænken i hele opgøret for gæsterne.

