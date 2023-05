Napoli vinder det italienske mesterskab

Ikke siden mytiske Diego Maradona var den altoverskyggende stjerne i Napoli i 1990 har den stolte italienske klub kunnet løfte Lo Scudetto.

Men nu er tørken slut.

Napoli har torsdag aften sikret sig det italienske mesterskab efter et halvforkølet 1-1-resultat ude over Udinese. Det for kun tredje gang i historien.

Godt nok spillede Napoli uafgjort, og nok har holdet spillet bedre kampe, men det er napolitanerne bedøvende ligeglade med.

For ét point var nok til at sikre trofæet.

I flere uger har der i allerhøjeste grad været bagt op til den helt store triumf i Napoli, og byen har været malet i klubbens lyseblå farver.

Og nu kan folkefesten altså for alvor skydes i gang.

Stjernen slog til

Napoli kunne i søndags have lukket kampen om guldet på hjemmebane, men skuffede stort ved kun at få uafgjort mod Salernitana.

Annonce:

Og torsdag var der endnu en gang udsigt til, at mesterskabsfejringen kunne blive aflyst. Der gik nemlig ikke mere end 13 minutter, før Udineses Sandi Lovric bragede bolden op i målhjørnet efter flotte kombinationer i opspillet.

Men efter pausen kom forløsningen.

Den store stjerne Victor Osimhen slog til i anden halvleg. Foto: Tiziani Fabi/Ritzau Scanpix

En af de helt store stjerner i Napolis storslåede sæson har været nigerianske Victor Osimhen, og han viste igen sit værd i begyndelsen af anden halvleg.

Napoli fastholdt trykket på værternes mål efter et hjørnespark, hvor der flere gange var fare på færde i Udineses defensiv.

Da bolden landede for fødderne af Osimhen, blev der ikke tøvet.

Angriberen bankede selvsikkert læderet over i modsatte side af nettet med en knaldhård inderside og udløste et stort jubelbrøl blandt den skare af medrejsende fans, der havde været så heldig at få billet til den historiske begivenhed.

I sig selv var slutresultatet måske ikke prangende. Men det var rigeligt til at udløse den formodede folkefest i Napoli.

Blandt de nykårede mestre hos storklubben finder man blandt andre den tidligere FC Nordsjælland-spiller Stanislav Lobotka, som gennem sæsonen har været en af nøglerne til holdets succes.

Han kan ligesom holdkammeraterne se frem til heltestatus i den syditalienske kystby.